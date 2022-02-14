На Ямале совершил вынужденную посадку вертолет Ми-8

На борту находились 18 человек
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил экстренную посадку вертолет Ми-8 с 18 людьми на борту, передает со ссылкой на экстренные службы РИА "Новости".
"В 120 километрах севернее поселка Тазовский в поле произвел вынужденную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании "Ютэйр", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, никто из находившихся на борту не пострадал, помощь им не потребовалась.
Сейчас людей эвакуируют. Причины аварийной посадки устанавливаются.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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