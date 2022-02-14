Издательства Москвы впервые представят продукцию за рубежом под брендом Created in Moscow

Это произойдет на ярмарке детской книги в Болонье

Издательства российской столицы впервые представят свою продукцию под единым брендом Created in Moscow на одном из крупнейших мероприятий в данной отрасли — на детской книжной ярмарке в Болонье (Италия). Об этом в понедельник, 14 февраля, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Ярмарка будет проводиться 21-24 марта с участием представителем книгоиздательской отрасли почти из 80 стран мира. Москву представят десять компаний, которые специализируются на выпуске литературы для детей и подростков. Столичные издатели смогут представить свою продукцию, провести деловые встречи и, в перспективе, заключить экспортные контракты

Как уточнил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в столице в издательском деле работают около 12,5 тысячи организаций и ИП, выручка которых превышает 216 млрд рублей в год. Участие в ярмарке поможет не только продвижению столичной книжной отрасли на международном рынке, но и увеличению объема продаж прав на издание книг, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что Москва заняла четвертое место среди городов мира по количеству молодых предпринимателей — победителей и номинантов Forbes 30 Under 30. В этот рейтинг попадают самые перспективные предприниматели в возрасте до 30 лет, которые достигли успеха в различных сферах бизнеса.

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