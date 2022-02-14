Ефимов: Москва с начала года сдала в аренду 50 помещений по льготной ставке

Еще по четыре идет заявочная кампания

Москва с начала этого года реализовала на торгах по льготной ставке 50 помещений. Об этом сообщил заммэра столицы Владимир Ефимов. Еще по четырем объектам идет заявочная кампания.

Самое большое помещение находится в районе Некрасовка – его площадь составляет 138,5 квадратного метра. Три других объекта меньшей площадью расположены в Марьине, Люблине и Капотне.

Владимир Ефимов напомнил, что в Москве с 2017 года у малого и среднего бизнеса есть возможность арендовать городские объекты на льготных условиях. За это время было сдано более двух тысяч помещений.

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