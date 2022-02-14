В ДТП с лошадью в Иркутской области пострадали пять человек

Прокуратура и СК начали проверку

Как сообщила прокуратура Иркутской области, в Жигаловском районе на 355 километре автодороги "Иркутск-Усть-Ордынский-Жигалово" произошло ДТП с участием двух автобусов и лошади.

Уточняется, что лошадь вышла на дорогу, где с ней столкнулся автобус Toyota Hiace. Затем в него врезался такой же, ехавший следом.

Пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний. Все они обратились за медицинской помощью. Прокуратура и СК начали проверку.

"В ходе проверки будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности пассажирских перевозок", - уточняется в сообщении.

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