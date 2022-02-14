Запад раскритиковал решение CAS по делу Камилы Валиевой

Из-за океана мгновенно полетели новые порции беспочвенных обвинений

Фигуристка Камила Валиева допущена к соревнованиям одиночниц, которые стартуют в Пекине уже завтра. Сейчас она тренируется и выйдет на лед в короткой программе под номером 26. Апелляции об отстранении от МОК и ВАДА не удовлетворены.

Заседание Спортивного арбитражного суда продолжалось более шести часов. Решения, затаив дыхание, ждали не только в олимпийском Пекине, но и, без преувеличения, во всей стране. И вот справедливость всё же восторжествовала. Наша чемпионка Камила Валиева завтра выйдет на лёд и продолжит свою борьбу.

"Комиссия Спортивного арбитражного суда разрешает мисс Валиевой продолжить участие в зимних Олимпийских играх в Пекине. Это означает, что фигуристка не будет временно отстранена", - заявил Мэтью Риб, генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда.

В деле отстранения фигуристки от Игр поставлена точка. Комиссия Спортивного арбитражного суда отклонила апелляции МОК, Международного союза конькобежцев и ВАДА, которые слишком сильно давили на то, что российскую спортсменку нужно чуть ли не с позором выгнать из олимпийской деревни. В своём пресс-релизе CAS по пунктам чётко объясняет, почему именно фигуристке разрешено выступать в одиночном турнире. Во-первых, Камила Валиева - несовершеннолетняя, то есть "защищённое лицо". Серьёзным нарушением правил является факт того, что мир в принципе узнал о разбирательствах вокруг её положительной допинг-пробы. Комиссия полагает, что недопуск к соревнованиям в таких обстоятельствах нанёс бы Камиле непоправимый вред. Во внимание CAS принял и факт того, что декабрьский тест путешествовал где-то на протяжении полутора месяцев. За это время завершился чемпионат Европы, на котором спортсменка сдала отрицательную допинг-пробу. С триумфом прошли и её выступления в Пекине, где запрещённых веществ в анализах фигуристки тоже не нашли.

"Максимальное время между получением пробы в лаборатории и выходом результата составляет 20 дней. Повторюсь - это максимально! В обычной практике это занимает не более 10 дней. Но в такой практике, чтобы два месяца практически не было обнародовано, вызывает у меня массу вопросов. И это было сделано обнародование аккурат через день после победы наших фигуристов", - сказал Станислав Поздняков, глава Российского олимпийского комитета.

Вопросов по этому сомнительному делу пока больше, чем ответов. Ситуация в целом выглядит довольно подозрительно. Во-первых, спортсменка абсолютно чистой приехала на Игры - что подтверждают её допинг-пробы. Во-вторых, концентрация запрещенного препарата триметазидина, который нашли у Камилы в декабре, ничтожно мала. Это лекарство применяют для лечения болезней сердца у пожилых людей. Детям оно категорически противопоказано. Да и на спортивные результаты в фигурном катании препарат никоим образом не влияет. На это указывают и сами профессиональные фигуристы.

"За всю историю существования фигурного катания на коньках такого таланта, или даже гения, мир никогда не видел! Чтобы выполнять четыре оборота в воздухе, да ещё с грацией Майи Плисецкой, никакие микроследы какого бы то ни было препарата никогда не помогут. Вы можете тоннами кормить этим препаратом спортсменок-конкуренток из других стран, но они не запрыгают четверные прыжки, так как это безумно сложно с точки зрения координации", - заявил двукратный призёр Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин.

При этом формально пока ничего не закончилось. Решение по поводу золота в командном турнире еще только предстоит рассмотреть в ходе других разбирательств. Международный союз конькобежцев уже отреагировал: решение CAS они принимают и уважают. А вот в Олимпийском комитете США - том самом, который больше всех был озабочен отстранением российской спортсменки, - таким поворотом событий остались недовольны. Из-за океана мгновенно полетели новые порции беспочвенных обвинений. Слушание длилось до четырёх утра. Почти всё это время Камила оставалась на связи со специальной комиссией. Она выступила с речью и сама давала показания в свою защиту - по видеосвязи из олимпийской деревни. А это кадры, которые оперативно публикует Российский олимпийский комитет. Тренировка короткой программы Камилы Валиевой - первая после оглашения решения Спортивного арбитражного суда. Прокат без единой ошибки в сложнейших элементах. Всё это время спортсменка продолжала выходить на лёд, оттачивая своё мастерство. Взяв волю в кулак и стараясь не обращать внимания на нападки. Слова "Камила, мы с тобой" сейчас звучат со всего мира.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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