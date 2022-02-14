Захарова обвинила Запад в пропаганде войны

Агрессивная риторика покрывает поставки вооружений на Украину

Пропагандой войны в чистом виде назвали в российском МИД публикации в западных СМИ на тему мифического вторжения на Украину. США продолжают нагнетать обстановку и накачивать Киев оружием. Но голословные обвинения лишь усиливают кризис внутри страны. Международные авиакомпании массово отменяют рейсы. Чтобы урегулировать ситуацию, властям пришлось срочно найти 600 миллионов долларов.

Мир затаил дыхание, отсчитывая дни до начала войны, - с такими пугающими заголовками выходят западные СМИ. Вашингтон давал американцам 48 часов на то, чтобы покинуть Украину, заявляя, что якобы Россия нападет 16 февраля. Посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов. Но вот что отвечает советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности на вопрос, ждать вторжения в среду или нет.

"Мы не можем с точностью предсказать день, но говорим, что находимся в таком периоде, когда вторжение, крупная военная операция может быть начата Россией на Украине в любой день. Это включает следующую неделю, до конца Олимпиады. Конечно, это может случиться после Олимпиады. Или, такое всё ещё возможно, Россия может избрать путь дипломатии", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

То есть никаких точных данных и тем более доказательств советники американского президента не предоставляют. Есть лишь фантазии, но даже они стали для Украины "чёрной меткой". Благодаря усилиям Вашингтона страна уже приобрела славу опаснейшего места. По данным местных СМИ, инвесторы вывели из Украины 12 миллиардов долларов. Гривна падает. А частные самолёты украинских олигархов и чартерные рейсы поднимаются в небо, вывозя за границу самых богатых людей страны. По словам экономистов, уже и никакого нападения не нужно. Всё самое худшее сделано.

"Деньги любят тишину. То, что вы наломали, наворотили - это ваше, да. Неужели не можете понять - открыть ящик Пандоры легко, закрыть сложно", - прокомментировал экономист Александр Охрименко.

На этом фоне бывший министр иностранных дел, а сейчас посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что его страна может согласиться не вступать в НАТО. Это первое подобное заявление от украинских официальных лиц со времён Майдана. Накануне президент Украины говорил по телефону с американским лидером. И пригласил его приехать в Киев 16 февраля, чтобы разрядить обстановку. Украинские власти недовольны происходящим - сейчас они спешно пытаются решать проблему воздушной блокады, которую Запад устроил Киеву на теме "вторжения". Авиакомпании массово начали отменять рейсы на Украину. Чтобы обеспечить авиасообщение, Киев выделил 600 миллионов долларов на страховые гарантии, но пока не ясно, поможет ли это. В Европе также не особо довольны американским настроем на конфронтацию с Россией - во Франции прямо заявили, что не ожидают никакого вторжения.

"США никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе. Они без обиняков заявляют прямо, что кому надо делать. Если кто-то с этим не согласен, то прямо говорят, что им за это будет", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так в Кремле прокомментировали давление Вашингтона на европейских союзников. В США недовольны тем, что до сих пор не смогли договориться с ЕС по санкциям против России. Вот только в Москве не раз заявляли, что не собираются нападать на Украину.

"То, что мы видим сейчас, – пропаганда войны в чистом виде. США и Великобритания достали из своих загашников инструмент, который хранили добрых полвека. И теперь размахивают им, как дубинкой, поддерживая через медиахолдинги CNN, Bloomberg, британские таблоиды управляемую истерию, влияя на общественное мнение в своих странах", - заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Вашингтон продолжает накачивать Украину оружием. В Киев прилетели 17 самолётов с американским оружием. Последние два разгрузили в воскресенье. Как и борт со "Стингерами" из Литвы. Этому рады националисты, которые продолжают грезить о военном захвате Донбасса - вот очередные кадры, как добровольцы на Украине учатся воевать. На этом фоне начали появляться сообщения, что мониторинговая миссия ОБСЕ покидает Донецк. Однако это не так - международные наблюдатели всего лишь провели плановую ротацию персонала и продолжают работать.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".

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