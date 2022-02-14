ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минфин назвал единственный способ легально выйти на крипторынок в России

10:40
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

В стране примут концепцию регулирования крипторынка

Разрабатываемая в России концепция регулирования криптовалютного рынка предполагает, что банки и биржи будут единственным легальным способом выхода на крипторынок в стране. Об этом в понедельник, 14 февраля, рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Путин высказался по поводу регулирования криптовалют

Представитель ведомства подчеркнул, что документ предусматривает обеспечение прослеживаемости денежных потоков и криптотранзакций, а также идентификацию пользователей. Банки и биржи станут единственным легальным входом на рынок и обязаны будут выполнять все требования антиотмывочного законодательства.

К тем, кто не пожелает использовать легальные возможности, будут применены соответствующие меры ответственности, подчеркнул замминистра.

Моисеев также отметил, что концепция учитывает все риски, которые ранее озвучил Центробанк. При этом полностью запретить криптовалюты в России представляется нецелесообразным, поскольку это затормозило бы развитие новых технологий и сервисов, привело бы к оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж, а также к недополучению налоговых поступлений, сообщает РИА Новости.

Центробанк и Министерство финансов разошлись во мнениях относительно правового статуса рынка криптовалют в России. ЦБ выступил за запрет на выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В Минфине предлагают осуществлять операции с такими активами через банки, провести идентификацию владельцев криптокошельков, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

В январе появились сообщения, что в кабмине подписали дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой, а заинтересованные ведомства согласились прибегнуть к концепции регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Биткоин
Биткоин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.