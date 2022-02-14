Минфин назвал единственный способ легально выйти на крипторынок в России

В стране примут концепцию регулирования крипторынка

Разрабатываемая в России концепция регулирования криптовалютного рынка предполагает, что банки и биржи будут единственным легальным способом выхода на крипторынок в стране. Об этом в понедельник, 14 февраля, рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Представитель ведомства подчеркнул, что документ предусматривает обеспечение прослеживаемости денежных потоков и криптотранзакций, а также идентификацию пользователей. Банки и биржи станут единственным легальным входом на рынок и обязаны будут выполнять все требования антиотмывочного законодательства.

К тем, кто не пожелает использовать легальные возможности, будут применены соответствующие меры ответственности, подчеркнул замминистра.

Моисеев также отметил, что концепция учитывает все риски, которые ранее озвучил Центробанк. При этом полностью запретить криптовалюты в России представляется нецелесообразным, поскольку это затормозило бы развитие новых технологий и сервисов, привело бы к оттоку высококвалифицированных специалистов за рубеж, а также к недополучению налоговых поступлений, сообщает РИА Новости.

Центробанк и Министерство финансов разошлись во мнениях относительно правового статуса рынка криптовалют в России. ЦБ выступил за запрет на выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В Минфине предлагают осуществлять операции с такими активами через банки, провести идентификацию владельцев криптокошельков, а также разделить клиентов на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

В январе появились сообщения, что в кабмине подписали дорожную карту по регулированию операций с криптовалютой, а заинтересованные ведомства согласились прибегнуть к концепции регуляторно-ограничительного режима, а не полного запрета.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram