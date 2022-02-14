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Мир охватили протесты из-за коронавирусных ограничений

11:54
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Во Франции на улицы вышли десятки тысяч человек

Во Франции все выходные не утихали протестные настроения из-за коронавирусных ограничений. По всей стране прокатилась масштабная акция "Колонна свободы".

На улицы вышли десятки тысяч человек. Главное требование - отмена санитарных пропусков, необходимых для посещения музеев, кафе и для поездок на дальние расстояния. Только в Париже были задержаны свыше 80 протестующих.

Многотысячная манифестация проходит в Греции. В Афинах медицинские работники собрались у здания парламента с требованием допустить их к работе без прививок.

А в Канаде полиция окончательно освободила от протестующих мост Амбассадор, связывающий страну с США. Водители грузовиков блокировали движение в течение недели. Это принесло колоссальные убытки ряду компаний. Накануне в ходе акции были задержаны минимум 12 человек.

А в Роспотребнадзоре сообщили о новой технологии, позволяющей выявить коронавирус. Учёные разработали специальный детектор, который обладает высокой чувствительностью к инфекции. Это позволяет обнаружить заболевание на самых ранних стадиях и своевременно начать лечение.

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