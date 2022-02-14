Мир охватили протесты из-за коронавирусных ограничений

Во Франции на улицы вышли десятки тысяч человек
Во Франции все выходные не утихали протестные настроения из-за коронавирусных ограничений. По всей стране прокатилась масштабная акция "Колонна свободы".
На улицы вышли десятки тысяч человек. Главное требование - отмена санитарных пропусков, необходимых для посещения музеев, кафе и для поездок на дальние расстояния. Только в Париже были задержаны свыше 80 протестующих.
Многотысячная манифестация проходит в Греции. В Афинах медицинские работники собрались у здания парламента с требованием допустить их к работе без прививок.
А в Канаде полиция окончательно освободила от протестующих мост Амбассадор, связывающий страну с США. Водители грузовиков блокировали движение в течение недели. Это принесло колоссальные убытки ряду компаний. Накануне в ходе акции были задержаны минимум 12 человек.
А в Роспотребнадзоре сообщили о новой технологии, позволяющей выявить коронавирус. Учёные разработали специальный детектор, который обладает высокой чувствительностью к инфекции. Это позволяет обнаружить заболевание на самых ранних стадиях и своевременно начать лечение.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram