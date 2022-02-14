Очевидцы рассказали о землетрясении в Грузии

В нескольких селах начались перебои с энергоснабжением

Сильное землетрясение произошло этой ночью на границе Грузии и Армении. Затем последовала серия афтершоков. В нескольких грузинских сёлах начались перебои с энергоснабжением. Подземные толчки были настолько мощными, что их ощутили и в некоторых районах Азербайджана.

Раскачивающиеся люстры, вой автомобильной сигнализации. Сильные подземные толчки напугали сотни тысяч жителей Армении и Грузии. По данным сейсмологов, магнитуда толчков на границе двух государств составила от 5 до 6,5.

Телевизионная студия, пожалуй, наглядней всего передала, насколько сильно ощущались колебания. Штукатурка с потолка не сыпалась, признаются журналисты, но на стуле удержаться было непросто. А вот многие жители многоквартирных домов в страхе выбегали ночью на улицу.

- Было немножко страшно, потому что у меня 8-й этаж. Пришлось бежать по лестнице. Я успела захватить с собой паспорт и кошку, разумеется! - Сижу я дома, играю в компьютер, жёстко начинает трясти. Думаю, это мне кажется, это у меня какое-то помутнение, меня шатает? Я снимаю наушники и смотрю - шатается люстра.

Эпицентр землетрясения находился в 42 километрах к северо-востоку от города Гюмри. Очаг залегал на глубине десяти километров. Волна сейсмоактивности докатилась даже до Азербайджана. В нескольких областях на севере страны ощущались толчки магнитудой до 3,5. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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