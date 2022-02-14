В Крыму стартовал сбор томатов

Их вырастили в теплицах

Полезный урожай из солнечного Крыма. На самом крупном в республике тепличном комбинате стартовал сбор томатов, которые отправляют на прилавки во все регионы страны. Сохранять качество продуктов на высочайшем уровне помогают специальные технологии.

Два барьера безопасности, дезинфекция рук и обуви, средства индивидуальной защиты – обязательные условия для прохода в красную зону. Так здесь называют теплицы с помидорами. Карантин не имеет никакого отношения к пандемии – агрономы берегут от вирусов рассаду.

"Выращивание малообъемное, на минераловатном субстрате. Поддерживается с помощью капельной системы. Освещение гибридное у нас – досветка, что позволяет сэкономить электроэнергию", - говорит главный агроном Иван Фомкин.

Опыление естественное – ответственные шмели. А вот полив – автоматизированный. Через систему капельного орошения растения получают витамины и минералы – основа сахаристости плодов.

"Берется проба для определения элементов в питательном растворе: микро, макро, EC, PH – уровня. Смотрят, какого питательного элемента в данный момент не хватает или, наоборот, в избытке, и регулируется", - говорит лаборант Вера Крулик.

С начала года в самом большом тепличном комплексе на полуострове уже собрали 800 тонн томатов. И это еще не пик. В весенний период такой урожай получается за неделю работы.

"Собираем спелые – более розовые и зажжённые, как мы называем, которые дозревают в течении дня – они становятся, принимают такую же окраску", - говорит овощевод Наталья Калиниченко.

Зажжённые (те, что с розовым бочком) легко доедут до Красноярска и Новосибирска. Большую часть отправляют в Центральный федеральный округ. Летом – акцент на крымский рынок. Так, чтобы и туристы оценили разницу между своим и привозным продуктом.

"Попробуйте и вы сразу поймете – разница. Он созрел здесь, вы получаете прямо с полки сразу, прямо с грядки сразу к себе, это во-первых. Во-вторых, вы видите качество томата – мы его строго соблюдаем, калибруем по цветности, по размерам, по многим характеристикам – он свежий, вкусный и он здесь, он наш", - говорит генеральный директор тепличного комбината Марина Козлова.

Помидоры в закрытом грунте в Крыму традиционно выращивали небольшие фермерские хозяйства. Но в последние годы солнечный регион заинтересовал и крупных производителей. Этот комплекс – самый большой на полуострове – 16 гектаров. Томатный бум – в том числе результат мощной поддержки. Республика компенсирует часть затрат на электроэнергию, из федерального бюджета выделяются деньги на систему досвечивания. Технологии и точечная селекция уже позволили повысить урожайность на четверть.

В теплице четыре сорта, томаты голландские – они более устойчивы перед вирусами и спокойнее реагируют на изменение микроклимата и солнечного света. При этом европейцы сами контролируют качества растений. Они приезжают в Крым, несмотря на санкции, общаются с местными агрономами и учитывают их пожелания при разработке гибридов.

Сбор длится до середины лета. Затем так называемая "большая помывка" - полная дезинфекция теплиц и высадка новой рассады. В прошлом году в Крыму собрали порядка 25 тысяч тонн, в этом аграрии ждут увеличения урожая.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин. "ТВ Центр", Белогорск, Республика Крым.

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