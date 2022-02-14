Украина допустила отказ от вступления в НАТО

Ради одной благой цели

Украина может отказаться от своей цели вступить в НАТО ради недопущения войны.

Об этом заявил посол страны в Великобритании Вадим Пристайко отметив, что курс на вступление в Североатлантический альянс прописан в Конституции.

"Мы проявляем гибкость, пытаясь найти лучший выход. Если вам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы могли бы сделать", - передает его слова BBC.

В последние месяцы страны Запада обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. По словам лидера США Джо Байдена, Москва запланировала "нападение" на 16 февраля.

В Кремле и в МИД все претензии отвергли и заявили, что Россия не учувствует во внутреукраинском конфликте.

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