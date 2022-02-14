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Врач назвал способ выявить у себя порок сердца

10:58
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Коарктация аорты нередко проходит под маской вегетососудистой дистонии

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Денис Соколов рассказал в беседе с "Газетой.Ru", что доля выявления врожденного сужения аорты от общего числа врожденных пороков сердца составляет 5-8%.
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Как уточнил специалист, причиной врожденного недуга могут стать заболевание матери или наследственность. Что касается приобретенного порока, его зачастую связывают с последствиями перенесенных болезней или травм.

По словам Соколова, пороки сердца зачастую сложно отличить от других заболеваний. "Коарктация аорты нередко проходит под маской вегетососудистой дистонии, артериальной гипертензии неясного генеза", - объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что следует ежегодно проходить диспансеризацию.

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