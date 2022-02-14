Названы самые популярные схемы мошенников в День влюбленных

Россиян призвали сохранять бдительность, несмотря на романтический настрой

Активизация мошенников в праздники не обошла стороной и 14 февраля, когда отмечается День всех влюбленных. В этот период злоумышленники подстраиваются под конъюнктуру рынка товаров и услуг, рассказал руководитель отдела исследования цифровых рисков (DRP) Group-IB Яков Кравцов.

Специалист отметил, что поскольку в романтический праздник многие стремятся устроить ужин в ресторане, мошенники создают клоны сайтов или фишинговые ресурсы якобы для бронирования столиков. Через поддельный ресурс преступники могут попросить перевести им на карту предоплату за эту услугу или перенаправить человека на фишинговый сайт, где надо будет вводить персональные и банковские данные.

Чтобы определить, был ли сайт создан "под праздник" со злым умыслом, эксперт порекомендовал прежде всего посмотреть отзывы на сайт, на котором вы что-то бронируете.

Есть еще способ — несколько более сложный. Рекомендуется воспользоваться сервисами, которые показывают дату регистрации домена. Если домен регистрируется буквально за неделю до начала праздников, можно предположить, что ресурс мошеннический, рассказал Яков Кравцов в интервью радио Sputnik.

Ранее россиян предупредили, что злоумышленники активно используют схемы выманивания денег под предлогом инвестирования в фондовый рынок. Мошенники пользуются тем, что многие стремятся вложить и приумножить накопленные средства.

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