В Оренбурге стая бродячих собак напала на школьника

Животных отогнали прохожие

В Оренбурге новый инцидент с нападением стаи бродячих собак на ребёнка. ЧП произошло накануне, кадры происходящего сняли очевидцы.

На них видно, как школьник спокойно идёт по тротуару вдоль дороги, но уже в следующий момент на него бросаются шесть разъярённых псов. Мальчик испугался, закричал и пытаясь отбиться, выбежал на проезжую часть. В этот момент поблизости оказались прохожие, которые моментально пришли на помощь. Только после этого собаки прекратили преследование.

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