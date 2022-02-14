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В Оренбурге стая бродячих собак напала на школьника

12:02
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Животных отогнали прохожие

В Оренбурге новый инцидент с нападением стаи бродячих собак на ребёнка. ЧП произошло накануне, кадры происходящего сняли очевидцы.

На них видно, как школьник спокойно идёт по тротуару вдоль дороги, но уже в следующий момент на него бросаются шесть разъярённых псов. Мальчик испугался, закричал и пытаясь отбиться, выбежал на проезжую часть. В этот момент поблизости оказались прохожие, которые моментально пришли на помощь. Только после этого собаки прекратили преследование.

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Бродячие собаки
Бродячие собаки
Бродячая собака
Бродячая собака
Бродячие собаки
Бродячие собаки
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