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Синоптики вернули желтый уровень погодной опасности в Москве

10:58
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Предупреждение связано с гололедицей

Повышенный, желтый, уровень погодной опасности вновь действует в Москве и Московской области. Об этом в понедельник, 14 февраля, рассказали в Гидрометцентре России.
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Синоптики предупреждают о потенциально опасной погоде в связи с риском гололедицы. Предупреждение будет действовать в Москве и Подмосковье до 23:00 вторника, 15 февраля, следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра.

В целом в европейской части России в ближайшие дни ожидается спокойная погода, без природных катаклизмов. Лишь на юге европейской части России прогнозируется сложный ветровой режим с порывами до 20 м/с.

На остальной территории страны серьезных осадков не ожидается, высота снежного покрова уменьшится. При этом погода примерно на 50 дней опережает климатический ход благодаря теплым южным воздушным массам. Местами температура будет достигать плюс пяти градусов.

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