В России госпитализирован еще 10451 человек с коронавирусом

Вылечились 97185 человек

За сутки в России госпитализирован 10451 больной коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Всего за сутки зафиксировано 180456 случаев заражения. В Москве коронавирусом заболели 12496 человек, из них госпитализированы только 1047.

Выздоровели за сутки 97185 человек. Скончались 683 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 14133509 человек. Умерли 340248 зараженных. Вылечились 101568 заболевших.

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