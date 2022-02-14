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Россиян уличили в симуляции коронавируса ради больничного

11:06
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Граждане хотят немного отдохнуть

Россияне стали чаще пользоваться возможностью открыть больничный дистанционно, чтобы устроить себе незапланированный недельный отпуск.
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По словам главы нижегородского Минздрава Давида Мелик-Гусейнова, некоторые местные жители симулируют коронавирус, чтобы немного отдохнуть от работы.

"К сожалению, некоторые решают открыть больничный для недельного отдыха. И по голосу таких сразу слышно. Но тут совесть - лучший контролер", - написал министр в своем Instagram.

Мелик-Гусейнов также рассказал о "нецелевых" звонках на линию 112 ради разговоров по душам. Глава Минздрава призвал не нагружать линию подобными вопросами.

"Были и чихающие цыплята, до скольки работает магазин „Пятерочка“ на Автозаводе и когда мужская эстафета по биатлону на Олимпиаде. Я не шучу", — рассказал он.

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