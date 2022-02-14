ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Amazon представил трейлер сериала по "Властелину Колец"

11:08
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Премьера запланирована на 2 сентября

Стриминговый сервис Amazon Prime Video показал тизер-трейлер своего сериала по вселенной "Властелина Колец".
По "Трудно быть богом" Стругацких снимут сериал

Шоу получило название "Властелин Колец: Кольца власти". Премьера запланирована на 2 сентября.

В первом сезоне будет восемь эпизодов. Два из них снял режиссер Хуан Антонио Байона. Роли исполнят, в частности, Джозеф Моул и Морфидд Кларк.

Сериал расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до случившегося в "Хоббите" и оригинальной трилогии.

Ранее стало известно, что американская компания Saul Zaentz готовится выставить на продажу права на киноадаптации, игры и проведение мероприятий по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина. Сумма будущей сделки оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Кадр из трейлера к сериалу "Властелин Колец: Кольца власти"
Кадр из трейлера к сериалу "Властелин Колец: Кольца власти"
Кадр из трейлера к сериалу по "Властелин Колец: Кольца власти"
Кадр из трейлера к сериалу по "Властелин Колец: Кольца власти"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.