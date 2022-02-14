Amazon представил трейлер сериала по "Властелину Колец"

Премьера запланирована на 2 сентября
Стриминговый сервис Amazon Prime Video показал тизер-трейлер своего сериала по вселенной "Властелина Колец".
Шоу получило название "Властелин Колец: Кольца власти". Премьера запланирована на 2 сентября.
В первом сезоне будет восемь эпизодов. Два из них снял режиссер Хуан Антонио Байона. Роли исполнят, в частности, Джозеф Моул и Морфидд Кларк.
Сериал расскажет о событиях, произошедших за тысячи лет до случившегося в "Хоббите" и оригинальной трилогии.
Ранее стало известно, что американская компания Saul Zaentz готовится выставить на продажу права на киноадаптации, игры и проведение мероприятий по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина. Сумма будущей сделки оценивается примерно в 2 миллиарда долларов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram