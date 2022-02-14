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Стало известно число сдающих ЕГЭ в 2022 году

11:24
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Основной этап пройдет с 26 мая по 2 июля

В 2022 году Единый государственный экзамен планируют сдавать почти 737 тысяч человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
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"Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку - это обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании, кроме того, его результаты необходимы для поступления в вуз на любое направление подготовки", - отмечено в сообщении.

Уточняется, что ЕГЭ по русскому будет сдавать 701 тысяча участников, математику базового уровня - 352 тысячи, обществознание - более 333 тысяч. Далее в рейтинге популярности идут биология, физика, информатика и история.

Основной этап ЕГЭ в 2022 году пройдет с 26 мая по 2 июля.

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