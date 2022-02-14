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В КБР разоблачили финансовую пирамиду, собравшую почти миллиард рублей

11:43
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Задержаны 18 человек

В Кабардино-Балкарии сотрудники полиции пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды.
Россиян предупредили о новых видах мошенничества под предлогом инвестиций

Ее жертвами стали почти три тысячи человек, вложившие более 915 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники создали пирамиду в 2020 году. В интернете они выкладывали объявления об инвестициях в прибыльные бизнес-проекты, обещая доход в размере почти 100% от суммы вклада.

"На самом же деле первоначально выплаты осуществлялись за счет средств, поступивших от новых клиентов, а затем прекратились", - объяснила Волк.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Организация преступного сообщества или участие в нем", "Мошенничество", "Легализация (отмывание) денежных средств". Задержаны 18 человек, им уже предъявили обвинения. Еще двое злоумышленников находятся в розыске.

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