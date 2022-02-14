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Москва вошла в десятку самых романтичных городов мира

12:01
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Рейтинг составлен ко Дню всех влюбленных

Москва вошла в число самых романтических городов мира по данным рейтинга The Most Romantic Cities Around the World американской компании WeThrift, составленном накануне 14 февраля, когда отмечается День всех влюбленных (День святого Валентина). Об этом рассказали в комплексе экономической политики российской столицы.
Опрос показал, сколько россияне потратят в День всех влюбленных

Места в рейтинге распределены на основе анализа данных по восьми критериям: число ресторанов, парков и вариантов для совместного времяпрепровождения, достопримечательностей, романтических отелей, спа-салонов, а также количество фото с хештегами города в Instagram и количество публикаций фото с закатами из города.

Пятью самыми романтичными городами, по версии составителей рейтинга, являются Лондон, Париж, Барселона, Токио и Нью-Йорк. Москва заняла восьмое место.

При этом составители рейтинга обратили особое внимание на большое число парков в городе, идеально подходящих для романтических встреч — 262, по этому показателю столица России оказалась на четвертом месте.

По общему количеству достопримечательностей Москва находится в тройке лидеров, а также занимает седьмое место по числу хештегов в социальных сетях (60 млн постов). Попасть в десятку самых романтичных городов мира столице России помогло большое количество ресторанов, сообщает РИА Новости.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, с кем из известных личностей сходили бы на романтическое свидание. В ответах фигурируют как современные селебрити, так и известные писатели и поэты прошлого.

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