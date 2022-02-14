WADA объяснило задержку с проверкой декабрьской допинг-пробы Валиевой

Во Всемирном антидопинговом агентстве разочарованы допуском россиянки к соревнованиям

В лаборатории в Стокгольме, где проводилась проверка допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года, не знали о степени приоритетности анализа. Об этом в понедельник, 14 февраля, заявили во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

По сведениям WADA, допинг-проба Валиевой не была помечена Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) как приоритетная, когда она была получена антидопинговой лабораторией в Стокгольме. Это означало, что лаборатория не знала, как ускорить анализ этого образца.

В WADA также выразили рахочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене временного отстранения спортсменки. Поскольку в антидопинговом деле фигурирует несовершеннолетняя спортсменка, в агентстве проведут расследование в отношении вспомогательного персонала. РУСАДА уже сообщило, что начало этот процесс. Кроме того, расследованием займется независимый отдел разведки и расследований WADA, сообщает РИА Новости.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования сообщило, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. В Российском антидопинговом агентстве ввели временное отстранение Валиевой от соревнований. Однако спортсменка подала апелляцию, отстранение было снято. На Олимпиаде фигуристка стала олимпийской чемпионкой в составе российской сборной в командном турнире, но церемония награждения до сих пор не состоялась.

МОК, Международный союз конькобежцев и и WADA обратились в Спортивный арбитражный суд, чтобы оспорить решение РУСАДА о снятии временного отстранения с Валиевой. Однако суд принял решение допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до личных соревнований на Олимпиаде в Пекине.

В РУСАДА при этом объясняли, что коронавирус стал причиной задержки проверки допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой.

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