Два новых варианта "омикрона" выявили в Польше

Специалисты пока не могут сказать, как эти варианты будут себя вести
Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска рассказал в эфире Польского радио о распространении в стране штамма коронавируса "омикрон".
"У нас уже есть на данный момент два новых субварианта штамма "омикрон", которые наблюдаются в нашей стране", - сообщил замминистра.
Он добавил, что специалисты пока не могут сказать, как эти варианты будут себя вести.
По словам Краски, "омикрон" составляет уже 96% от всех выявляемых в Польше случаев COVID-19.
С начала пандемии в стране зафиксировано более 5,4 миллиона заражений.
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