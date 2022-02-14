Два новых варианта "омикрона" выявили в Польше

Специалисты пока не могут сказать, как эти варианты будут себя вести

Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска рассказал в эфире Польского радио о распространении в стране штамма коронавируса "омикрон".

"У нас уже есть на данный момент два новых субварианта штамма "омикрон", которые наблюдаются в нашей стране", - сообщил замминистра.

Он добавил, что специалисты пока не могут сказать, как эти варианты будут себя вести.

По словам Краски, "омикрон" составляет уже 96% от всех выявляемых в Польше случаев COVID-19.

С начала пандемии в стране зафиксировано более 5,4 миллиона заражений.

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