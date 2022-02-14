В Челябинске рысенок погиб, попав в вольер к снежному барсу

Это уже не первая смерть за последние полгода

Рысенок по кличке Аид погиб в Челябинском зоопарке.

Инцидент произошел 11 февраля. Маленький зверек попал в вольер снежного барса. Парк начал служебное расследование, передает РИА Новости.

По предварительным данным, сотрудники не закрыли вольер, и рысенок опасно близко подошел к клетке с другим хищником.

Двое котят, в том числе Аид, родились у пары рысей Пятнышка и Персея 16 мая 2021 года. Это был первый случай в истории Челябинского зоопарка.

Как сообщают местные СМИ, это не первая смерть животных в челябинском зоопарке за последние полгода. В сентябре погибли медведи Степан и Маша – их накормили мясом с мышьяком. Злоумышленника поймали. В октябре умер лев Ричард.

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