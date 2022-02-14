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Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,2 млн человек

12:03
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

За в столице госпитализировали 905 человек

В Москве за сутки с коронавирусом госпитализировали 905 человек, сообщил в понедельник оперштаб по контролю за распространением заболевания. На ИВЛ сейчас находятся 652 пациента.
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"В городе выздоровели еще 28915 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 214 046", - говорится в сообщении.

За сутки в столице зафиксировали 9616 новых случаев COVID-19. Скончались 82 пациента.

Как напомнили специалисты, в условиях распространения штамма "омикрон" ключевым является показатель госпитализаций.

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