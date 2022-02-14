Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,2 млн человек

За в столице госпитализировали 905 человек

В Москве за сутки с коронавирусом госпитализировали 905 человек, сообщил в понедельник оперштаб по контролю за распространением заболевания. На ИВЛ сейчас находятся 652 пациента.

"В городе выздоровели еще 28915 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 214 046", - говорится в сообщении.

За сутки в столице зафиксировали 9616 новых случаев COVID-19. Скончались 82 пациента.

Как напомнили специалисты, в условиях распространения штамма "омикрон" ключевым является показатель госпитализаций.

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