"Вектор" объяснил, кому нужны три дозы "ЭпиВакКороны-Н"

Есть две схемы введения препарата

Иммунитет к коронавирусной инфекции обеспечивает использование вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по каждой из двух схем — с двух- или трехкратным введением препарата. Об этом в понедельник, 14 февраля, рассказали в центре "Вектор", который разработал вакцину.

В центре уточнили, что три дозы препарата предполагаются для людей с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний.

При этом обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ, цитирует разработчиков препарата ТАСС.

Ранее исследование показало, что использование вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания. В центре также рассказали, что "ЭпиВакКорона-Н", как и "ЭпиВакКорона", не оказывает повреждающего действия на показатели гемостаза.

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