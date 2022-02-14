ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Вектор" объяснил, кому нужны три дозы "ЭпиВакКороны-Н"

12:39
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Есть две схемы введения препарата

Иммунитет к коронавирусной инфекции обеспечивает использование вакцины "ЭпиВакКорона-Н" по каждой из двух схем — с двух- или трехкратным введением препарата. Об этом в понедельник, 14 февраля, рассказали в центре "Вектор", который разработал вакцину.

Для "ЭпиВакКороны-Н" обновили инструкцию
Разработчики рассказали о поставках "ЭпиВакКороны" за рубеж

В центре уточнили, что три дозы препарата предполагаются для людей с особенностями иммунной системы, ослабленным иммунитетом на фоне хронических заболеваний.

При этом обе схемы вакцинации обеспечивают необходимый иммунный ответ, цитирует разработчиков препарата ТАСС.

Ранее исследование показало, что использование вакцины от коронавирусной инфекции "ЭпиВакКорона-Н" не вызывает развития аллергических реакций и не приводит к изменению функции внешнего дыхания. В центре также рассказали, что "ЭпиВакКорона-Н", как и "ЭпиВакКорона", не оказывает повреждающего действия на показатели гемостаза.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Вакцинация
Вакцинация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.