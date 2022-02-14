В Думе предложили учить детей монетизации контента на уроках информатики

Содержание школьного курса информатики нужно пересмотреть, считает вице-спикер Петр Толстой

Содержание школьного курса информатики необходимо пересмотреть, чтобы учить детей ориентироваться в интернете. Такое мнение в понедельник, 14 февраля, высказал вице-спикер Государственной думы Петр Толстой.

По словам парламентария, "тот курс, который сегодня в школе называется "Информатика", стоит вообще поменять". Детей, по мнению Толстого, нужно учить пониманию, "как работают соцсети, как монетизируется контент, какой контент монетизируется, какие есть правила". Также он отметил необходимость учить детей, "какое есть общее требование информационной гигиены".

Депутат заявил, что в XXI веке "смешно в школе учить детей каким-то примитивным азам программирования", когда школьники "уже все находятся в TikTok либо в других социальных сетях и прекрасно там ориентируются".

Толстой рассказал, что данная инициатива обсуждается в Совете Федерации и в Общественной палате России, сообщает АГН "Москва".

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин положительно отозвался об инициативе практиковать начисление дополнительных баллов к результатам Единого государственного экзамена (ЕГЭ) школьникам, которые участвуют в создании просветительского контента в интернете.

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