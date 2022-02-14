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Лукашенко анонсировал новую встречу с Путиным

12:54
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Состоится она в ближайшее время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в понедельник, что намерен в ближайшее время встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
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"Мы в ближайшее время встретимся и примем решение, когда, в какие сроки, по какому графику выводить отсюда Вооруженные силы Российской Федерации. Это наше дело", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Он добавил, что американцы "тысячами перебрасывают войска к белорусской границе", а именно в Польшу и Прибалтику. Аналогичным образом поступают и европейские страны.

"Встает резонный вопрос: вы когда их выведите отсюда? Они об этом не говорят, а давят на нас", - подчеркнул Лукашенко.

Россия и Белоруссия проводят активную фазу совместных военных учений с 10 по 20 февраля. Военнослужащие отрабатывают различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

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