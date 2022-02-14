ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Ефимов: С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" впервые утилизировали автомобиль

12:42
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Горожане формируют привычку осознанного потребления

В Москве с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" утилизировали первый автомобиль.

Мощности завода по утилизации позволяют перерабатывать гибридные автомобили, транспорт на топливе и электрокары, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В сервисе "Вывоз ненужных вещей" москвичи могут оставить заявку на бесплатную утилизацию своего автомобиля, крупной бытовой техники и металлических предметов, отметили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. Для этого нужно указать адрес, время и количество предметов для вывода. Сотрудники сервиса вывезут авто после проверки документов.  

Ранее о том, что у москвичей есть такая возможность, написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети. Возможность правильно утилизировать накопившийся хлам формирует у горожан привычку осознанного потребления. По словам Ефимова, используемые в производстве автомобиля пластмасса и полипропилен хорошо поддаются переработке и используются повторно как в промышленном производстве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Утилизация автомобиля
Утилизация автомобиля
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.