Ефимов: С помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" впервые утилизировали автомобиль

Горожане формируют привычку осознанного потребления

В Москве с помощью сервиса "Вывоз ненужных вещей" утилизировали первый автомобиль.

Мощности завода по утилизации позволяют перерабатывать гибридные автомобили, транспорт на топливе и электрокары, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В сервисе "Вывоз ненужных вещей" москвичи могут оставить заявку на бесплатную утилизацию своего автомобиля, крупной бытовой техники и металлических предметов, отметили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. Для этого нужно указать адрес, время и количество предметов для вывода. Сотрудники сервиса вывезут авто после проверки документов.

Ранее о том, что у москвичей есть такая возможность, написал мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети. Возможность правильно утилизировать накопившийся хлам формирует у горожан привычку осознанного потребления. По словам Ефимова, используемые в производстве автомобиля пластмасса и полипропилен хорошо поддаются переработке и используются повторно как в промышленном производстве.

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