Ефимов: За год московские компании воспользовались "Навигатором мер поддержки" инвестпортала 5 тыс. раз

Всего на столичном инвестпортале пользователям доступно 105 мер поддержки

Как рассказали в понедельник в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, в 2021 году "Навигатором мер поддержки" на инвестиционном портале столицы воспользовались пять тысяч раз.

"Здесь содержится перечень таких городских и федеральных преференций, как налоговые льготы, субсидии и гранты - пользователи могут подобрать для себя оптимальные", - приводит пресс-служба слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что сервис в том числе подбирает максимально точно по заданным параметрам федеральные и региональные виды помощи. Чем подробнее пользователь укажет вводные, тем более релевантным будет итоговый перечень мер. Необходимо сначала выбрать сферу деятельности, затем - отметить уровень преференций и тип помощи. При этом из списка можно выбрать конкретную категорию (например, аренда, льготы или субсидии).

Как уточнил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, всего на инвестпортале пользователям доступно 105 мер поддержки. Пользователь сможет подать онлайн-заявку на получение мер поддержки, после того как навигатор отберет наиболее подходящие предложения. Их можно сохранить в избранном. Всего на инвестпортале доступно 30 онлайн-сервисов.

По словам Эдуарда Лысенко, руководителя департамента информационных технологий Москвы, "Навигатор мер поддержки" органично встроился в экосистему сервисов, позволяющих предпринимателям получать помощь от города. Все цифровые возможности платформы доступны авторизованным пользователям, пройти авторизацию можно и через Mos.ID (городскую учетную запись).

С помощью сервисов портала можно в том числе направить на рассмотрение концессионную инициативу, подать заявки на льготные займы, рассчитать стоимость патента, записаться на осмотр городской недвижимости. В 2021 году онлайн-инструментами инвестпортала воспользовались более 150 тысяч раз, а всего с начала их работы в 2016 году - более 460 тысяч, упомянул директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

На сайте функционирует в том числе мобильное приложение Investmoscow. Оно обеспечивает предпринимателям удобную точку доступа к сервисам и актуальной информации вне зависимости от места и времени.

Инвестиционный портал Москвы запустили в феврале 2014 года. Зафиксировано уже более 15,5 миллиона посещений сайта, ежедневно заходят 8,7 тысячи уникальных пользователей. Вместе с тем только за 2020-2021 годы было запущено 14 цифровых инструментов.

Ранее Ефимов сообщил, что московские организации и индивидуальные предприниматели, работающие по упрощенной схеме налогообложения, перечислили в бюджет в прошлом году 157,2 миллиарда рублей. Это на 39% больше, чем годом ранее. Этому способствовали принятые властями Москвы антикризисные меры. При этом растут и поступления в бюджет и от применения патентной системы налогообложения.

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