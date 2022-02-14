СМИ: страны G7 анонсировали санкции против России

В "большой семерке" готовы к военному ответу, утверждают средства массовой информации

Министры профильных ведомств стран — членов "большой семерки" согласовали финансовые и экономические санкции в случае "вторжения России на Украину". Об этом говорится в заявлении министров, которое цитируют средства массовой информации.

Согласно заявлению, в G7 "готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики".

Также отмечается, что любая "дальнейшая военная агрессия России против Украины" будет встречена "быстрым и скоординированным силовым ответом", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министров финансов "большой семерки".

Ранее стало известно, что страны Евросоюза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае "агрессии" против Украины. Обсуждение санкций ведется в строгом секрете, наиболее активно вовлечены в процесс Германия, Италия и Франция, утверждают источники.

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