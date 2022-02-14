ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СМИ: страны G7 анонсировали санкции против России

13:06
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

В "большой семерке" готовы к военному ответу, утверждают средства массовой информации

Министры профильных ведомств стран — членов "большой семерки" согласовали финансовые и экономические санкции в случае "вторжения России на Украину". Об этом говорится в заявлении министров, которое цитируют средства массовой информации.
В Белом доме составляют новый санкционный список граждан России

Согласно заявлению, в G7 "готовы коллективно ввести экономические и финансовые санкции, которые будут иметь масштабные и незамедлительные последствия для российской экономики".

Также отмечается, что любая "дальнейшая военная агрессия России против Украины" будет встречена "быстрым и скоординированным силовым ответом", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министров финансов "большой семерки".

Ранее стало известно, что страны Евросоюза выступили против отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в случае "агрессии" против Украины. Обсуждение санкций ведется в строгом секрете, наиболее активно вовлечены в процесс Германия, Италия и Франция, утверждают источники.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
G7
G7
Экономические санкции стран G7 против России
Экономические санкции стран G7 против России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.