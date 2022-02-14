В России появилась новая федеральная программа по экологии

Программу разработали по поручению президента

Российское правительство по поручению главы государства разработало федеральную программу в области экологического развития и климатических изменений до 2030 года. Об этом в понедельник, 14 февраля, рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Как отметил Мишустин, в рамках новой программы планируется на основе научных данных разрабатывать прорывные технологии, которые помогут не только контролировать, но и минимизировать климатические риски.

Еще одно значимое направление работы в рамках новой программы — создание системы мониторинга выбросов и поглощений парниковых газов, президент особо подчеркивал критическую важность этих вопросов, рассказал премьер.

Федеральная программа станет одним из главных инструментов для достижения целей в области экологической безопасности и противодействия негативным изменениям климата. Мишустин выразил надежду, что в запланированные сроки будет создана база достоверных данных, эффективные технологии и механизмы для улучшения состояния окружающей среды, сообщает ТАСС.

В декабре 2021 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова оценила сумму ущерба окружающей среде в России за год примерно в 40 млрд рублей. По ее словам, по итогам года будет образовано свыше 48 млн тонн твердых коммунальных отходов. Доля "жилищных" отходов составила 31 млн тонн.

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