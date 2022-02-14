Церемония награждения российских фигуристов отменена

Награждение одиночниц тоже под угрозой

Международный олимпийский комитет сообщил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде в Пекине, передает ТАСС.

Золото в копилку российской команды принесли Камила Валиева (женское одиночное катание), Марк Кондратюк (мужская одиночка), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (соревнования спортивных пар), а также Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцевальные дуэты).

Кроме того, в МОК сообщили, что, если Камила Валиева войдет в тройку призеров среди одиночниц в личном турнире, церемония награждения также будет отменена. Короткую программу одиночницы покажут 15 февраля, произвольную - 17 февраля.

Ранее Спортивный арбитражный суд допустил Валиеву до личных соревнований на ОИ-2022. Прежде стало известно, что ее допинг-проба от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин.

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