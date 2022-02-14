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Norwegian приостановила полеты над Украиной

13:24
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Безопасность превыше всего

Норвежская авиакомпания Norwegian временно приостановила полеты над Украиной "по соображениям безопасности".
Появилась информация о закрытии воздушного пространства над Украиной с 14 февраля

"Мы решили временно не летать над Украиной. Безопасность превыше всего", - подчеркнул представитель перевозчика.  

В свою очередь власти Норвегии попросили своих подданных покинуть территорию Украины из-за нестабильной ситуации, а также воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что вероятнее всего 14 февраля с 17:00 по московскому времени над Украиной будет приостановлено авиационное сообщение.

После этого сообщения голландская авиакомпания KLM прекратила все полеты в воздушном пространстве Украины. В свою очередь турецкая авиакомпания Turkish Airlines разрешила клиентам вернуть или поменять билеты на рейсы на Украину.

В последние месяцы страны Запада обвиняют Россию в подготовке "вторжения" на Украину. По словам лидера США Джо Байдена, Москва запланировала "нападение" на 16 февраля.

В Кремле и в МИД все претензии отвергли и заявили, что Россия не участвует во внутреукраинском конфликте.

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