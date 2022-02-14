Как пациентов московского института Свержевского спасают от глухоты

В прошлом году медики провели 1500 операций

Каждый день в Московском институте имени Свержевского пациентов спасают от глухоты. В прошлом году медики поставили общероссийский рекорд - 1500 сложнейших операций. Каждая из них – по-своему уникальна и требует ювелирной точности. А результат пациент может почувствовать уже во время хирургического процесса.

К своим сорока с небольшим Наталья Липиева почти полностью потеряла слух. Из-за пульсирующего шума в ушах для женщины сначала будто стихли привычные звуки, а спустя какое-то время неразборчивой стала и речь окружающих.

"В последние годы, конечно, уже мучилась, потому что трудно было общаться с людьми. Особенно в период пандемии, когда люди в масках разговаривают. Когда человек уже плохо слышит, он учится читать по губам, а когда губы не видно, тяжело становится общаться", - рассказала Наталья Липиева.

Когда начались проблемы на работе, Наталья поняла, что медлить больше нельзя. Она прошла обследование в столичном Научно-исследовательском клиническом Институте оториноларингологии им. Л. И. Свержевского. Там поставили диагноз - двухсторонний отосклероз.

"У нас молоточек, наковальня, стремечко передают колебания во внутреннее ухо. Мы видим стремечко, которое сохранено, но блокировано очагами отосклероза, тем самым подвижность стремени недостаточная. И слух во внутреннее ухо не передаётся", - заявила Виктория Зеленкова, ведущий научный сотрудник исследовательского отдела микрохирургии уха НИКИО им Л.И. Свержевского.

Паталогический рост костных тканей, затрудняющий работу органов слуха, зачастую начинается с одностороннего снижения остроты слуха и постепенно охватывает оба уха. Как правило, больным отосклерозом назначают хирургическое лечение - стапедопластику. Операция заключается в частичной или полной замене слуховой косточки, утратившей свою подвижность, протезом.

От 2 до 5 миллиметров - вот такого размера имплантаты слуховых косточек, будь то титановые, как здесь, или из собственных тканей пациентов применяются при реконструктивных операциях на ухе. Больным они не причиняют дискомфорта и впоследствии служат всю жизнь.

Протезы из аутотканей пациентов моделируют непосредственно в процессе хирургического вмешательства. При этом сам процесс проходит максимально щадяще для пациентов. В основании стремени врач бесконтактно при помощи углекислого лазера делает микроотверстие, куда вставляется протез.

"Слухоулучшающие операции при отосклерозе или хроническом отите, которые имеют реконструктивный характер, мы выполняем под местной анестезией. Самым важным моментом является то, что мы прямо на операционном столе можем оценить слух пациента", - сообщил Евгений Гаров, заведующий научно-исследовательским отделом микрохирургии уха НИКИО им. Л. И. Свержевского.

После первой стапедопластики на левом ухе Наталья уже начала слышать. На пятые сутки после второй - на правом ухе едва уловимый звук камертона для женщины звучит словно сирена.

На долю обращений с отосклерозом в Институте Свержевского приходится до трети от числа сложных лор-операций. Высокотехнологичную помощь здесь также оказывают пациентам с хроническим отитом, глухотой и различными заболеваниями внутреннего уха. А всего только за прошлый год в учреждении выполнили более 1500 реконструктивных вмешательств, установив тем самым собственный и общероссийский рекорд.

Татьяна Сидорова, Виктор Мальцев. "ТВ Центр".

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