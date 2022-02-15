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Речной электротрамвай "Синичка" начали тестировать в столице

15:24
  • вторник
  • 15 февраля 2022

Как ожидается, новый вид общественного транспорта запустят летом

Набережные столицы обновятся и станут ещё более востребованными. Этим летом в Москве планируют запустить новый вид городского транспорта - речной. В столице уже начали тестировать речной электротрамвай "Синичка".

Первое судно в Южный порт доставили в конце минувшей недели. Теперь специалистам предстоит проверить, как он работает в холодное время года, ведь новый транспорт должен стать круглогодичным. Всего пассажиров будут перевозить девять таких трамвайчиков, а через два года их количество увеличится до 21. Параллельно в городе продолжается и проработка новых речных маршрутов.

"Мы посмотрели, где есть точки активности и предложили сформировать сеть из 14 причалов. Мы планировали сделать причал, где мы сейчас стоим, возле Москвы-Сити. Также мы планировали сделать маршрут условно от Карамышевской набережной до ЗИЛа", - сказал Никита Щенин, заместитель начальника отдела архитектурно-градостроительных решений Градплана города Москвы.

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Речной электротрамвай "Синичка"
Речной электротрамвай "Синичка"
Речной электротрамвай "Синичка"
Речной электротрамвай "Синичка"
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