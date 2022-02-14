В Москве заработали 5 новых выделенных полос для общественного транспорта

Сэкономить время теперь можно на Университетском проспекте и площади Тверской Заставы

В Москве заработали пять новых выделенных полос для общественного транспорта. Это позволит сделать поездки быстрее для более чем 35 тысяч пассажиров.

Сэкономить время теперь можно на Университетском проспекте, съезде с Сущевского Вала на Бутырскую улицу и в районе улицы Михайловка, а также на площади Тверской Заставы - там автобусы выезжают на саму площадь, так что пересадки, в том числе на МЦД-1, станут проще.

"Так, например, на улице Грузинский Вал транспорт поедет в три раза быстрее, время сократится с 15 до 5 минут. Поэтому мы просим водителей быть внимательными, обращать внимание на дорожные знаки и не выезжать на выделанные полосы", - рассказал Сергей Назаров, руководитель Дирекции организации дорожного движения ЦОДД.

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