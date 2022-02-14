ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Москве заработали 5 новых выделенных полос для общественного транспорта

15:49
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Сэкономить время теперь можно на Университетском проспекте и площади Тверской Заставы

В Москве заработали пять новых выделенных полос для общественного транспорта. Это позволит сделать поездки быстрее для более чем 35 тысяч пассажиров.

Сэкономить время теперь можно на Университетском проспекте, съезде с Сущевского Вала на Бутырскую улицу и в районе улицы Михайловка, а также на площади Тверской Заставы - там автобусы выезжают на саму площадь, так что пересадки, в том числе на МЦД-1, станут проще.

"Так, например, на улице Грузинский Вал транспорт поедет в три раза быстрее, время сократится с 15 до 5 минут. Поэтому мы просим водителей быть внимательными, обращать внимание на дорожные знаки и не выезжать на выделанные полосы", - рассказал Сергей Назаров, руководитель Дирекции организации дорожного движения ЦОДД.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Выделенные полосы
Выделенные полосы
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.