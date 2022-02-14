Завершился первый этап изучения коллекции Шлимана "Золото Трои"

Он проходил в Пушкинском музее

В Пушкинском музее завершили первый этап изучения знаменитой коллекции Генриха Шлимана "Золото Трои". Артефакты из этого собрания впервые исследуются с помощью современных технологий. Древние украшения, сосуды, фигурки - из чего они сделаны на самом деле и как использовались? Учёным только предстоит узнать.

Цепи, бусины, застежки, пуговицы, украшения, домашняя утварь - все эти "находки" Шлимана и ценные музейные экспонаты с недавних пор - предметы научного изучения. Потому неспроста в одном из залов Пушкинского музея установлен микрорентгенофлуоресцентный спектрометр. Аппарат, позволяющий проводить анализ металлов и сплавов.

Скрупулезно и педантично искусствоведы Пушкинского на протяжении полугода изучали состав 65 предметов из кладов Шлимана. Отработанная технология позволит в дальнейшем исследовать и другие артефакты.

"Наша задача была - с помощью новейших приборов создать методику изучения такого рода экспонатов, такого рода предметов археологических и художественных. Проверить эту методику и собрать сумму данных относительно пока 65 предметов", - рассказал завотделом искусства и археологии античного мира ГМИИ им. Пушкина Владимир Толстиков.

И это самая настоящая научная работа. И проект по-своему уникален - впервые в музее изучаются не отдельные экспонаты, а целые коллекции - а это более 250 наименований. Для начала отобрали 65 предметов и с использованием микроскопа, по сути, подготовили паспорт каждого. После с помощью высокоточного измерения изучили поверхность и состав металла.

"В этой коллекции представлены предметы из 18 кладов и, понятно, что эти предметы были изготовлены в разных мастерских. Нам хочется понять, использовали ли мастерские древней Трои одни материалы. Откуда они получали золото для изготовления своих ювелирных изделий", - отметил завотделом реставрации и консервации ГМИИ им. Пушкина Игорь Бородин.

Часть коллекции Шлимана, найденной бывшим петербургским купцом при раскопках Трои и с 1881 года хранившейся в берлинском Музее древнейшей и древней истории, в конце войны была привезена в Москву и разделена между Пушкинским и Эрмитажем. Где была отнесена к "особому фонду".

Выставка "Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана", проведенная в 1996-м, стала мировой сенсацией. Ведь находки представляют культуру, аналогов которой больше нет в мире. Практически все предметы - в единственном экземпляре. И главный вопрос, который волнует экспертов до сих пор - подлинность коллекции. Проект, запланированный в Пушкинском на три года, поможет ответить на все вопросы.

Анастасия Мартынова, Виктор Мальцев, "ТВ Центр".

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