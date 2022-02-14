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В Москве археологи нашли старинные монеты

15:25
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Находки относятся к разным периодам - от XVI века до начала XX

500 лет истории одной улицы. В Москве представили старинные артефакты, найденные во время зимних археологических раскопок в Старомонетном переулке.

Находки относятся к разным периодам - от XVI века до начала XX. Так, в одном месте удалось обнаружить десятки монет - самые ранние были в ходу при Петре I, самые поздние чеканились во времена Николая II. Кроме того, были найдены предметы, которыми жители переулка пользовались каждый день - курительные трубки, керамика, посуда. Но больше всего археологи узнали о домашних печах.

"Вот такое вот украшение, вот в XVII веке печь, уголок печи или ножка печи, украшали вот так. Проходит 100 лет, и на этом же земельном участке уже печь вот такая нарядная. Печь - настоящая душа московского дома", - заявил Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия.

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