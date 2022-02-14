В Госдуме поддержали два варианта постановления о признании ДНР и ЛНР

Одна из них предполагает консультации с МИД

Профильный комитет Государственной думы по делам СНГ поддержал сразу два варианта постановления об обращении нижней палаты парламента к президенту России признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики.

"Комитет прошел, приняты два постановления. Который вносили КПРФ, за него проголосовали трое членов комитета. Второе внесли [первый зампред комитета Виктор] Водолацкий и [зампред комитета Артем] Туров", - рассказал ТАСС источник.

Уточняется, что второй вариант предусматривает предварительные консультации с Министерством иностранных дел.

Ранее Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что Киев не планирует силовой операции против Донбасса. "Мы несем ответственность за то гражданское население, которое там на сегодняшний день находится", - уточнил он.

Прежде пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что угроза провокаций со стороны Украины в Донбассе сейчас выше, чем ранее.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram