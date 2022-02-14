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В "Гоголь-центре" показали спектакль к 100-летию Левитанского

15:31
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Поэт стал голосом целой эпохи

В "Гоголь-центре" прошла премьера спектакля "Я не участвую в войне". Он был создан к 100-летию Юрия Левитанского. Поэт стал голосом целой эпохи. Почему? Это попытался понять новый худрук театра Алексей Агранович, который впервые выступил здесь как режиссёр. Получился не поэтический вечер, а масштабное действо, созданное по всем законам драматургии.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Ксении Игнатовой.

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Спектакль "Я не участвую в войне" в "Гоголь-центре"
Спектакль "Я не участвую в войне" в "Гоголь-центре"
Спектакль "Я не участвую в войне" в "Гоголь-центре"
Спектакль "Я не участвую в войне" в "Гоголь-центре"
Спектакль "Я не участвую в войне" в "Гоголь-центре"
Спектакль "Я не участвую в войне" в "Гоголь-центре"
Юрий Левитанский
Юрий Левитанский
Спектакль "Я не участвую в войне" в "Гоголь-центре"
Спектакль "Я не участвую в войне" в "Гоголь-центре"
Спектакль "Я не участвую в войне" в "Гоголь-центре"
Спектакль "Я не участвую в войне" в "Гоголь-центре"
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