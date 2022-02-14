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На Киевском направлении запустили "Вагон, соединяющий сердца"

15:39
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Это акция по случаю Дня влюбленных

Сюрпризы ждут 14 февраля влюблённых даже в пригородных электричках. На Киевском направлении запущен "Вагон, объединяющий сердца".

Там можно познакомиться с попутчиками в специальном чате, нужно просто отсканировать QR-код, размещённый на стикерах в салоне. Свидания проходят исключительно в цифровом формате и ни к чему не обязывают.

В понедельник в Москве романтические программы подготовили клубы, театры, парки. Концентрацию чувств обещают на катке ВДНХ - там предлагают провести свидание на коньках прямо под ночным небом, отмечает "ТВ Центр".

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