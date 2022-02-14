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Собянин рассказал о планах реконструкции городских поликлиник до конца года

14:21
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Такие объемы капитального ремонта не проводились никогда

В Москве до 2024 года проведут реконструкцию двухсот поликлиник. Об этом заявил Сергей Собянин, открывая сразу два обновлённых медучреждения.

Одно из них - в районе Гольяново. Комплексный ремонт в поликлинике длился чуть больше года. Четырёхэтажное здание практически полностью перестроили. Установили новейшее оборудование, благодаря которому врачи могут проводить современную диагностику. Доступна запись к специалистам разного профиля. За одну смену в поликлинике примут более 500 человек. Для пациентов оборудовали удобные зоны ожидания, для медперсонала - комнаты отдыха. Благоустроили и прилегающую территорию. Мэр рассказал и о дальнейших планах по модернизации городских поликлиник.

"В Москве с каждым месяцем всё более масштабно разворачивается программа по реконструкции поликлиник - самая большая программа за всю историю Москвы, включая советское время. Такие объёмы реконструкции, капитального ремонта не проводились никогда. В этом году мы приступим к реконструкции сразу по 100 поликлиникам", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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