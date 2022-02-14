Собянин рассказал о планах реконструкции городских поликлиник до конца года

Такие объемы капитального ремонта не проводились никогда
В Москве до 2024 года проведут реконструкцию двухсот поликлиник. Об этом заявил Сергей Собянин, открывая сразу два обновлённых медучреждения.
Одно из них - в районе Гольяново. Комплексный ремонт в поликлинике длился чуть больше года. Четырёхэтажное здание практически полностью перестроили. Установили новейшее оборудование, благодаря которому врачи могут проводить современную диагностику. Доступна запись к специалистам разного профиля. За одну смену в поликлинике примут более 500 человек. Для пациентов оборудовали удобные зоны ожидания, для медперсонала - комнаты отдыха. Благоустроили и прилегающую территорию. Мэр рассказал и о дальнейших планах по модернизации городских поликлиник.
"В Москве с каждым месяцем всё более масштабно разворачивается программа по реконструкции поликлиник - самая большая программа за всю историю Москвы, включая советское время. Такие объёмы реконструкции, капитального ремонта не проводились никогда. В этом году мы приступим к реконструкции сразу по 100 поликлиникам", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram