В Сочи опечатали дом из-за просадки грунта

Жильцов отправили в пансионат

В Сочи прокуратура начала проверку после эвакуации более 50 человек из многоквартирного дома. Из-за просадки грунта в здании образовались многочисленные трещины, а в окнах полопались стёкла.

В двух подъездах был введён локальный режим чрезвычайной ситуации. Для жителей организовали пункты временного размещения в отеле и пансионате. Эту ночь они провели в безопасности.

Точные причины произошедшего определит специальная комиссия. По предварительной версии, к ЧП могли привести обильные дожди, которые шли в регионе.

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