ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сочи опечатали дом из-за просадки грунта

14:55
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Жильцов отправили в пансионат

В Сочи прокуратура начала проверку после эвакуации более 50 человек из многоквартирного дома. Из-за просадки грунта в здании образовались многочисленные трещины, а в окнах полопались стёкла.

В двух подъездах был введён локальный режим чрезвычайной ситуации. Для жителей организовали пункты временного размещения в отеле и пансионате. Эту ночь они провели в безопасности.

Точные причины произошедшего определит специальная комиссия. По предварительной версии, к ЧП могли привести обильные дожди, которые шли в регионе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Опасность для дома из-за просадки грунта в Сочи
Опасность для дома из-за просадки грунта в Сочи
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.