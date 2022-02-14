В Сочи опечатали дом из-за просадки грунта

Жильцов отправили в пансионат
В Сочи прокуратура начала проверку после эвакуации более 50 человек из многоквартирного дома. Из-за просадки грунта в здании образовались многочисленные трещины, а в окнах полопались стёкла.
В двух подъездах был введён локальный режим чрезвычайной ситуации. Для жителей организовали пункты временного размещения в отеле и пансионате. Эту ночь они провели в безопасности.
Точные причины произошедшего определит специальная комиссия. По предварительной версии, к ЧП могли привести обильные дожди, которые шли в регионе.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram