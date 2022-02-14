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Кремль: встреча Путина и Лукашенко состоится до конца недели

13:56
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Президенты сделают заявление

В Кремле подтвердили предстоящую встречу президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Переговоры могут состояться до конца недели, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По итогам встречи будет сделано заявление.

"Да, такая встреча готовится, мы рассчитываем, что до конца недели она состоится", - сообщил журналистам представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Ранее о необходимости встречи с Путиным заявил Лукашенко. Он намерен обсудить с коллегой вывод военных ВС России из Белоруссии.

Россия и Белоруссия проводят активную фазу совместных военных учений с 10 по 20 февраля. Военнослужащие отрабатывают различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

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