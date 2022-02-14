Кремль анонсировал встречи Путина с Лавровым и Шойгу

Повестка предстоящих встреч не раскрывается.

Президент России Владимир Путин в понедельник, 14 февраля, проведет встречи с министрами иностранных дел Сергеем Лавровым и обороны Сергеем Шойгу. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отказался строить предположения, можно ли ожидать, что Россия в ближайшее время направит свой ответ на предложения западных партнеров по гарантиям безопасности после встреч Путина с Шойгу и Лавровым.

Песков призвал дождаться этих встреч, чтобы понять, "о чем они", а также предложил не забегать вперед, сообщает ТАСС.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее в ходе встречи с британским коллегой Беном Уоллесом в Москве призвал Запад внести вклад в снижение напряженности вокруг Украины — в частности, прекратить "напичкивание" страны оружием. Шойгу добавил, что Москва рассмотрела ответ США и НАТО по гарантиям безопасности, ответ России последует в ближайшее время.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram