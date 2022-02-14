Россия надеется со следующего цикла вернуться к полноценному участию в ОИ

Сейчас команда выступает без флага и гимна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывание члена Международного олимпийского комитета Ричарда Паунда о том, что России необходимо взять "тайм-аут на одну, две или три Олимпиады".

"Мы надеемся, что уже со следующего олимпийского цикла мы выйдем в нормальный, полноценный, национальный режим участия", - сказал кремлевский спикер (цитата по ТАСС).

Как напомнил пресс-секретарь, сейчас отечественная команда выступает на ОИ без флага и гимна.

Также Песков сообщил, что Кремль рад возможности Камилы Валиевой продолжить свое участие в Играх в индивидуальном зачете.

"Это мечта каждого спортсмена, и каждый спортсмен идет к этой своей мечте", - отметил Песков, говоря о желании Валиевой стать чемпионкой в личном соревновании.

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