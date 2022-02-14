ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле рассказали о работе над указом по сохранению традиционных ценностей

14:10
  • понедельник
  • 14 февраля 2022

Документ будут дорабатывать

Проект "Основ государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей" будет доработан с учетом критики со стороны деятелей культуры. Об этом в понедельник, 14 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путин назвал главную миссию России

Представитель Кремля назвал прозвучавшую в адрес документа критику очень серьезной и обоснованной и выразил надежду, что работа над проектом будет продолжена. В частности, в марте запланировано заседание президентского совета по культуре.

По словам Пескова, деятели культуры, которые участвуют в этом совете, если посчитают целесообразным, смогут высказать свои опасения, идеи и конструктивные предложения непосредственно в общении с главой государства, сообщает ТАСС.

Ранее в Совете Безопасности России заявили, что страна никогда не согласится принять чуждые ей ценности и подобный подход нашел свое отражение и в новой редакции Стратегии национальной безопасности. Главная цель документа — чтобы Россия и ее граждане комфортно чувствовали себя в современном мире.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Семья
Семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.