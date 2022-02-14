В Кремле рассказали о работе над указом по сохранению традиционных ценностей

Документ будут дорабатывать

Проект "Основ государственной политики по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей" будет доработан с учетом критики со стороны деятелей культуры. Об этом в понедельник, 14 февраля, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля назвал прозвучавшую в адрес документа критику очень серьезной и обоснованной и выразил надежду, что работа над проектом будет продолжена. В частности, в марте запланировано заседание президентского совета по культуре.

По словам Пескова, деятели культуры, которые участвуют в этом совете, если посчитают целесообразным, смогут высказать свои опасения, идеи и конструктивные предложения непосредственно в общении с главой государства, сообщает ТАСС.

Ранее в Совете Безопасности России заявили, что страна никогда не согласится принять чуждые ей ценности и подобный подход нашел свое отражение и в новой редакции Стратегии национальной безопасности. Главная цель документа — чтобы Россия и ее граждане комфортно чувствовали себя в современном мире.

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