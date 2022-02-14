Врач объяснила эффект "бабочек в животе" у влюбленных

Это явление имеет научное объяснение

Влюбленные нередко описывают свои ощущения, сравнивая их с порхающими в животе бабочками. Это явление объяснимо с научной точки зрения, рассказала ведущий научный сотрудник отделения эндокринной гинекологии ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ, врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева.

Медик пояснила, что это вызвано реакцией нервной системы и увеличением гормонов радости, которые приводят к притоку крови к органам брюшной полости. Ощущение "бабочек в животе" может возникать как от прямых факторов, так и от воспоминаний.

С состоянием влюбленности связаны и другие гормоны — тестостерон, эстроген, окситоцин, дофамин, адреналин, серотонин и вазопрессин. Тестостерон и эстроген отвечают за влечение, окситоцин связан с объятиями и доверием и вызывает желание поцеловать человека.

Гормоны дофамин и адреналин вызывают положительные эмоции и мурашки на коже при виде партнера. При более длительных и устойчивых отношениях в силу вступает вазопрессин, отвечающий за привязанность, цитирует Шереметьеву РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в десятку самых романтичных городов мира, а по общему количеству достопримечательностей для совместного времяпрепровождения российская столица находится в тройке лидеров.

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