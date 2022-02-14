Бочкарёв: Готовность монолитных работ на станции "Лианозово" превышает две трети всего обьема

Cтроители уже приступили к отделочным работам

Готовность монолитных конструкций станции "Лианозово" Люблинско-Дмитровской линии метро составляет 70%. Об этом в понедельник, 14 февраля, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Как уточнил заммэра, монолитные работы ведутся на платформенной части станции, готовность платформы оценивается вполовину. Продолжается возведение монолитных конструкций во втором вестибюле. Строители приступили к отделочным работам, в частности к отделке путевой стены, в ближайшее время начнется монтаж инженерных систем.

При этом монолитные работы по возведению первого вестибюля уже полностью завершены.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" (Инжиниринговый холдинг "Мосинжпроект" — управляющая компания по строительству новых линий и станций московского метрополитена) Юрий Кравцов рассказал, что одновременно с возведением станции "Лианозово" ведется сооружение двух подземных пешеходных переходов: к одноименной платформе первого маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-1) и через Дмитровское шоссе.

Выемка грунта в зоне строительства перехода к МЦД-1 полностью завершена в двух котлованах из трех. Разработка грунта в оставшемся котловане начнется после бетонирования основных конструкций второго вестибюля станции, где уже ведутся монолитные работы, уточнил Юрий Кравцов. В зоне строительства перехода через Дмитровское шоссе один из двух запланированных котлованов уже разработан и забетонирован, разработка второго начнется в ближайшее время.

На строящемся участке Люблинско-Дмитровской линии кроме станции помимо "Лианозово" появятся еще две станции: "Яхромская" и "Физтех". Это поможет улучшить транспортное обслуживание районов Дмитровский, Восточное Дегунино, Бескудниковский и Лианозово, а также поселка Северный. Продление салатовой ветки разгрузит Дмитровское шоссе и северные участки Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метро.

Ранее сообщалось, что до открытия станции "Минская" Киевского направления будущего МЦД-4 осталось меньше месяца. Завершаются работы по поставке лифтового оборудования с последующей пусконаладкой, а также по пусконаладке эскалаторов, также подходят к концу отделочные работы в вестибюле.

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